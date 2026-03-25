Una disputa tra la famiglia di Dario Fo e il Comune di Milano ha attirato l'attenzione, con il sindaco che ha affermato che la città non ha mai trattato male l'artista e sua moglie. La famiglia ha espresso dispiacere riguardo alla situazione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi del conflitto o sulle richieste avanzate.

Dopo le critiche di Mattea Fo sull'insufficienza dei omaggi per i 100 anni del Nobel, il sindaco Beppe Sala apre a nuove iniziative: "Pronti a fare di più" “Sono dispiaciuto, non credo che Milano abbia mai trattato male Dario Fo e Franca Rame, o non riconosciuto il loro valore”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala mercoledì 25 marzo commentando le polemiche sollevate dalla famiglia di Dario Fo sulle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel, partite martedì a Roma. “Ho chiesto alla vice sindaca Anna Scavuzzo e all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi di continuare nei contatti con la famiglia perché se possiamo fare di più, lo faremo”, ha aggiunto Sala. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Dario Fo, scontro tra la famiglia e il Comune. Sala risponde: "Milano non lo ha trattato male"

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