« Quando gli italiani si esprimono bisogna sempre accogliere e rispettare quanto dicono. È importante che abbia votato tanta gente perché questa è sempre una buona notizia. La democrazia vive di questo: della partecipazione popolare ». Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, parla in una intervista a Il Giornale dopo il voto al referendum sulla giustizia, che ha visto una vittoria del no. Riforma nel programma elettorale. L’esponente del centrodestra spiega: «Noi avevamo messo questa riforma nel nostro programma elettorale. Ci eravamo impegnati con gli elettori. Avevamo detto che avremmo presentato una riforma della magistratura con la separazione delle carriere, in modo da rispettare l’articolo 111 della Costituzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bignami: “Rispettati gli impegni presi con gli elettori. Ora avanti con l’azione di governo”

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