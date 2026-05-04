Venerdì si terrà un incontro tra un rappresentante del governo italiano e un senatore statunitense. La responsabile italiana ha dichiarato che il paese ha sempre rispettato gli impegni presi. La sede dell'incontro si trova in un edificio di stile brutalista sovietico, situato sulla collina che ospita i lavori del vertice del CPE. Da questa posizione si può ammirare l’Ararat, che si staglia sopra la città di Yerevan, a circa trenta due chilometri dal confine armeno.

Dalla collina su cui sorge l'Arena Demircian, "inno" al brutalismo sovietico e sede dei lavori del vertice Cpe, si scorge la vetta innevata dell'Ararat, che domina il profilo di Yerevan, a trentadue chilometri a sud del confine armeno. Su questa maestosa cima, secondo le Sacre Scritture, si sarebbe arenata l'arca di Noè dopo il Diluvio Universale. Non servono però metafore bibliche per comprendere quanto la tempesta di questi tempi incerti stia rendendo insidiosa la traversata della nave europea. E quanto sia ormai necessario salire a bordo dell'arca anche per passeggeri insospettabili. Nella capitale armena va in scena l'ottava edizione del vertice della Comunità politica europea: circa cinquanta i leader presenti, tra cui la premier Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni incontrerà Rubio venerdì. "Italia ha sempre rispettato gli impegni"

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