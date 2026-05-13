Lampedusa aspetta Papa Leone XIV | mobilitazione di Prefettura e Regione per accogliere il pontefice
Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, con una serie di iniziative organizzate dalla Prefettura e dalla Regione. La visita del pontefice è programmata per il 4 luglio e tutte le attività sono state messe in atto per garantire un evento senza intoppi. Le autorità locali stanno lavorando per coordinare le misure necessarie e assicurare una visita ordinata e rispettosa delle modalità previste.
Unico e solo l'obiettivo: attivare tutte le iniziative possibili per fare in modo che la visita di Papa Leone XIV, prevista per il 4 luglio a Lampedusa, sia perfetta. E' per questo che, dopo il secondo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi nel pomeriggio in Prefettura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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