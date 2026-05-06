Papa Leone a Napoli Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il Pontefice

Napoli si sta organizzando per l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per venerdì 8 maggio. La giornata comincerà con una visita del Pontefice a Pompei in mattinata, seguito dall’arrivo nel pomeriggio nel capoluogo campano. Piazza del Plebiscito sarà il principale luogo di accoglienza e riceverà il Papa durante la sua permanenza in città.

Napoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, il Pontefice la mattina sarà a Pompei e poi, nel pomeriggio, raggiungerà il capoluogo campano. Prima la tappa al Duomo e poi l'incontro con i fedeli a Piazza del Plebiscito. Sono state già posizionate migliaia di sedie, affissi i manifesti “Papa Leone abbraccia Napoli” e nelle prossime ore verrà installato anche il palco dove siederà Papa Leone XIV. La visita a Pompei Quasi tutto pronto anche a Pompei.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il Pontefice Notizie correlate Leggi anche: Napoli e Pompei si preparano ad accogliere il Papa ?La visita del Papa a Napoli e Pompei, 30mila persone accoglieranno il Pontefice in piazza PlebiscitoIn campo trecento parrocchie, 1400 volontari, 10mila transenne da piazzare nelle zone off limits e circa 30mila persone che accoglieranno il Papa in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…; Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scatta il piano di decoro urbano. Visita di Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: ecco il programma completo.Napoli si appresta a vivere un evento straordinario: la visita di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, giorno emblematico che segna il primo anniversario del suo Pontificato. Questa visita n ... napolipiu.com Visita di Papa Leone XIV a Napoli, scuole chiuse l’8 maggio: ecco come si prepara la cittàNapoli accoglie Papa Leone XIV l’8 maggio: scuole chiuse per sicurezza e attesi fino a 30mila fedeli in città. trend-online.com Il percorso di Papa Leone XIV a Napoli: tutte le tappe del Pontefice. #ilmattino #papaleone #napoli - facebook.com facebook Grazie al cielo papa Leone riparte da #Paceminterris: nell'era atomica la guerra come strumento di giustizia non esiste x.com