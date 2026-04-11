Quattro paesi africani hanno avviato i lavori di preparazione per accogliere il Papa Leone XIV, che effettuerà un viaggio in Africa. La visita del Pontefice comprende tappe in Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. I dettagli delle operazioni di organizzazione sono stati annunciati all'inizio di questa settimana, con particolare attenzione alle esigenze logistiche e di sicurezza. La visita è stata ufficialmente confermata dalle autorità ecclesiastiche locali.

Quattro Paesi africani hanno iniziato venerdì i preparativi per accogliere Papa Leone XIV, che visiterà Algeria, Angola, Camerun e Guinea Equatoriale. Il Papa percorrerà più di 17.700 chilometri su 18 voli in 11 giorni a partire da lunedì e pronuncerà discorsi e omelie in francese, spagnolo, portoghese e inglese. Grandi folle sono previste in Camerun, dove il 29% della popolazione è cattolica e 600.000 persone parteciperanno a una delle messe di Leone XIV. Il Ponterfice presiederà un “incontro di pace” nella città di Bamenda, nel nord-ovest del Camerun, che è stata tormentata dalla violenza separatista. Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Africa: i preparativi per accogliere il Pontefice

Papa Leone XIV sarà a Rimini, il Pontefice ospite in città parteciperà al MeetingLa visita del Santo Padre al Meeting è prevista ad agosto e sarà seguita da una Santa Messa per la città.

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È stato un incontro cordiale quello tra papa Leone e il presidente francese Emmanuel Macron in Vaticano. Il presidente è stato accolto nel cortile di san Damaso da monsignor Leonardo Sapienza. Quindi insieme alla moglie Brigitte è salito nella biblioteca alla - facebook.com facebook

Media, attesa per un viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica entro fine anno. Ipotizzate tappe in Argentina, Uruguay e Perù tra novembre e dicembre #ANSA x.com