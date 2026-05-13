A Barzanò, in provincia di Lecco, si svolge un evento dedicato al Lambro, un fiume che viene rappresentato attraverso un monologo. L’obiettivo è far ascoltare le parole del corso d’acqua, come se si trattasse di una narrazione personale. L’iniziativa si concentra sulla voce del fiume stesso, trasformando il suo percorso e il suo ruolo in una narrazione teatrale.

BARZANÒ (Lecco) La volontà di far parlare il Lambro, come una metamorfosi di un fiume che narra se stesso. Seguendo questo percorso poetico di Iride Enza Funari e figurativo di Rodolfo Zardoni, ha preso forma una mostra che racconta un corso d’acqua, un territorio e il suo ambiente, ma anche una cultura che lo accompagna da sempre. "Perché sogni, speranze, dubbi e sofferenze del nostro fiume – spiegano gli autori – sono anche nostri. Il Lambro parla del nostro modo di vivere rapportandoci con la natura, e di come talvolta soffra per il mutamento imposto: trasformando l’essenza, la forma del loro corpo originale. Un monologo dettato per lambire le emozioni di chi saprà calarsi nelle acque talvolta beate, talvolta turbate del fiume Lambro".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lambro, un monologo. Il fiume racconta se stesso

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