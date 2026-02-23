L' altro volto del nostro territorio | Il fiume Lambro e i suoi laghi

Il fiume Lambro e i suoi laghi sono al centro di questa regione, con il Parco Regionale che si estende su 37 comuni e copre quasi 9 mila ettari. La presenza di numerosi laghi e aree naturali protegge habitat e specie selvatiche, attirando appassionati e visitatori. La gestione del parco mira a conservare la biodiversità e a promuovere attività sostenibili. Le attività legate all'acqua e alla natura coinvolgono quotidianamente molte persone locali.

Attualmente il Parco Regionale del Lambro comprende ben 37 comuni e una superficie totale di quasi 9mila ettari, di cui oltre 4mila di parco naturale. Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord, la zona che abbiamo esplorato con questo articolo, ma si estende a sud fino al Parco della Villa Reale di Monza. Il Lambro è il fiume della Brianza: ne ha modellato il territorio, prima, e ne ha influenzato lo sviluppo economico, poi. Per anni ha anche raccolto tutti gli scarti prodotti diventando oltremodo inospitale. Solo la costruzione dei depuratori e la sua capacità di auto depurarsi l’hanno riportato a nuova vita. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Beatrice Salvioni, scrittrice monzese, ha intrecciato la sua vita e le sue opere con la città di Monza.

Un uomo è stato ucciso nel 2010 durante un episodio di violenza legato alla camorra, e questa mattina i carabinieri hanno arrestato quattro persone.

