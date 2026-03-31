Triangolo Lariano allarme inquinamento | rischi per il fiume Lambro e il lago di Pusiano

Nel Triangolo Lariano, circa il 60% delle reti fognarie è di tipo misto e risale a sistemi obsoleti. Questa situazione ha provocato ripetuti episodi di inquinamento del fiume Lambro e del lago di Pusiano. La presenza di impianti non adeguati rappresenta un rischio costante per l’ambiente, compromettendo la qualità dell'acqua e la salute degli ecosistemi locali.

Un sistema fognario in gran parte obsoleto mette a rischio l’equilibrio ambientale del territorio. Nel Triangolo Lariano circa il 60% delle reti fognarie è ancora di tipo misto, una condizione che espone il fiume Lambro e il lago di Pusiano a continui episodi di inquinamento, soprattutto in caso di forti piogge. A lanciare l’allarme è il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, che ha analizzato i dati forniti dall’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della provincia di Como e dal gestore idrico Como Acqua. Il quadro che emerge è critico: solo il 40% delle fognature nei 30 comuni dell’area risulta separato tra acque bianche (piovane) e acque nere (reflue). 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Triangolo Lariano, allarme inquinamento: rischi per il fiume Lambro e il lago di Pusiano Articoli correlati Lago di Pusiano, scatta il doppio allarme: “Servono fondi per disinquinare le acque”Il lago di Pusiano torna al centro del dibattito ambientale tra le province di Como e Lecco. Leggi anche: Sos per il Lago di Porta. Allarme degli ambientalisti: "Rischio inquinamento"