UNICEF REPORT CARD 20 | quasi 1 bambino su 5 in povertà nei paesi ricchi 

Un nuovo rapporto pubblicato dall'UNICEF rivela che quasi un bambino su cinque nei paesi considerati ricchi vive in condizioni di povertà. Il documento evidenzia come la disuguaglianza economica influisca sul benessere dei minori, anche in nazioni con un elevato livello di sviluppo. I dati mostrano che la povertà infantile persiste nonostante il livello di ricchezza generale di questi paesi, coinvolgendo un'ampia fascia di bambini e adolescenti.

UNICEFReport Card 20: la disuguaglianza economica compromette il benessere dei bambini nei paesi più ricchi del mondo. 12 maggio 2026 – Secondo un’analisi pubblicata oggi dall’UNICEF Office of Strategy and Evidence – Innocenti, la disuguaglianza economica nei paesi ricchi è associata a un peggioramento delle condizioni di salute fisica e a risultati scolastici peggiori tra i bambini. La Report Card 20: Opportunità disuguali – bambini e disuguaglianza economica esamina il rapporto tra le disuguaglianze economiche e il benessere dei bambini in 44 paesi dell’OCSE e ad alto reddito e rileva che, nella maggior parte di questi paesi, i livelli di disuguaglianza di reddito e di povertà infantile rimangono ostinatamente elevati.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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