Da settembre 2021, quando i taleban sono tornati al potere in Afghanistan dopo la fuga delle forze occidentali, le ragazze sono state escluse dall'istruzione. Un rapporto dell'Unicef evidenzia come questa decisione abbia causato un impatto sociale devastante, influendo sul futuro dei bambini e sulla salute delle donne e dei neonati nel paese. La misura ha portato a un blocco dell'educazione femminile e a conseguenze a lungo termine per la società afgana.

È così dal mese di settembre del 2021, all’indomani della fuga precipitosa degli occidentali e del ritorno al potere dei taleban. Anche in quel mese di settembre, e anche in Afghanistan, sono ricominciate le lezioni. Ma da allora, e ogni anno, non per le femmine, non per le bambine dopo il sesto e ultimo anno delle elementari. Vietate le medie, vietate le superiori, vietata l’università. Nell’unico Paese al mondo che teorizza e attua l’apartheid di genere, e che ha già uno dei tassi di alfabetizzazione femminile più bassi al mondo, le autorità negano de facto da oltre cinque anni il diritto all’istruzione a tutte le ragazze. E il costo di questa situazione è drammatico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Afghanistan, sei anni dopo il divieto di istruzione alle ragazze. Il rapporto Unicef analizza il costo sociale devastante. Per il futuro dei bambini, per la salute femminile e neonatale

Notizie correlate

UNICEF: “I bambini pagano il prezzo più alto nel riaccendersi delle ostilità tra Afghanistan e Pakistan”L’UNICEF esprime forte allarme: bambini uccisi, sfollamenti forzati, scuole chiuse e servizi interrotti nelle aree di confine.

Rapporto Caritas, povertà e salute mentale: nell’80% dei casi il disagio sociale è legato a quello psichiatricoUn aumento del 154% dei disturbi depressivi tra le persone accompagnate dalla rete Caritas nell’ultimo decennio.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Australia, ex soldato arrestato per crimini commessi in Afghanistan.

Afghanistan, dopo 12 anni talebani e governo fanno una treguaI talebani apriranno in giornata un ufficio in Qatar, in vista dell’avvio di pace con il governo afghano dopo 12 anni di combattimenti in Afghanistan. Lo ha confermato il portavoce Zabiullah Mujahid. ... affaritaliani.it

Cos’è cambiato in 20 anniStati Uniti, Afghanistan e Iraq. I paesi colpiti dagli attentati e poi dalle guerre sono molto diversi da com’erano il giorno del crollo delle torri. Lo vediamo con numeri e grafici ... lab24.ilsole24ore.com