Covo minacce di morte a due esponenti della comunità Sikh dopo un post sul duplice omicidio | scatta la denuncia

A Covo, nelle ore successive al duplice omicidio avvenuto giovedì 17 aprile nel tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji, due esponenti della comunità Sikh hanno ricevuto minacce di morte. La vicenda ha portato alla denuncia delle minacce, che sono state riferite alle autorità competenti. La polizia ha avviato le indagini per approfondire il caso e identificare eventuali responsabili.

Covo. Minacce di morte a due esponenti della comunità Sikh (Sfj) nelle ore successive al duplice omicidio avvenuto nella tarda serata di giovedì 17 aprile al tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji. I due, fratelli, Jagroop e Gurpal Singh, avevano pubblicato sui social un messaggio di cordoglio e condanna per quanto accaduto, ma poco dopo sarebbero stati raggiunti da telefonate e messaggi intimidatori. Nel contenuto diffuso online veniva riportata la notizia dell’omicidio dell’ex presidente del tempio di Covo, con riferimenti a precedenti iniziative e contatti istituzionali. Il messaggio, riconducibile a una pagina legata al movimento Sikhs For Justice, inseriva l’episodio in un più ampio contesto politico internazionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: due indagati si presentano ai carabinieri, il terzo è in fuga Sikh e immigrazione illegale. Cosa racconta il duplice omicidio di CovoLo scorso venerdì sera, a Covo, nel cuore produttivo della pianura bergamasca, due cittadini indiani originari del Punjab, Rajinder Singh (47 anni) e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Covo, minacce di morte a due esponenti della comunità Sikh dopo un post sul duplice omicidio: scatta la denuncia; Lega, nuove minacce di morte via mail a Simonetta Matone: Muori subito; Morti in ambulanza, minacce di morte al figlio di Spada: Denunceremo; Indiani uccisi a Covo, la faida sikh dietro al duplice omicidio: liti e denunce attorno al tempio, caccia a quattro uomini di Antegnate. Covo, minacce di morte a due esponenti della comunità Sikh dopo un post sul duplice omicidio: scatta la denunciaLe intimidazioni arrivate nelle ore successive al delitto del 17 aprile. I due: Preoccupati per le famiglie, ma non ci fermiamo ... bergamonews.it Covo, uccisi a colpi di pistola due sikh fuori dal tempio. Una pioggia di proiettili nella notte prima della grande festaUn'auto si è avvicinata allo stabile gestito dall'associazione, esplodendo colpi di pistola. Le vittime sono Rajinder Singh, 47 anni di Covo, 3 figli, ed ex presidente del centro, e Gurmit Singh, 48 a ... bergamo.corriere.it Gli inquirenti hanno indagato tre persone per il duplice omicidio avvenuto al tempio sikh di Covo (Bergamo) lo scorso venerdì 17 aprile. Due di queste si sono presentate in caserma davanti ai carabinieri. La terza persona invece è ancora ricercata. - facebook.com facebook Indiani uccisi a Covo, tre indagati: il killer ancora in fuga #omicidio x.com