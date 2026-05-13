L’adozione di Cognex OneVision™ accelera grazie alla diffusione globale di strumenti di visione basati sull’IA tra i produttori

L’uso di Cognex OneVision™ si sta diffondendo rapidamente tra i produttori che adottano strumenti di visione basati sull’intelligenza artificiale. Secondo quanto riferiscono i clienti, l’implementazione di questa tecnologia avviene in tempi più brevi rispetto al passato. Inoltre, sono stati osservati miglioramenti nella produttività e un aumento della collaborazione tra i vari reparti aziendali. La diffusione di queste soluzioni si sta verificando a livello globale.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE I clienti segnalano una implementazione più rapida, una maggiore produttività e nuovi livelli di collaborazione NATICK, Mass., 13 maggio 2026 PRNewswire — Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), leader mondiale nella visione artificiale industriale, ha annunciato oggi la disponibilità generale di OneVision™, il suo ambiente di sviluppo collaborativo per la visione artificiale, progettato per semplificare e scalare l’ispezione basata sull’IA in tutti i processi di produzione. Dal suo lancio in versione beta nel giugno 2025, oltre 100 clienti in tutto il mondo hanno utilizzato OneVision per accelerare lo sviluppo e l’implementazione della visione artificiale, e molti di loro sono passati da applicazioni su singola linea a implementazioni su più siti in pochi giorni anziché in mesi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - L’adozione di Cognex OneVision™ accelera grazie alla diffusione globale di strumenti di visione basati sull’IA tra i produttori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Visibilità nei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale: strategie, agenzie e strumenti Dalla virtualità alla realtà. Bi-Rex accelera l’adozione dell’IABI-REX supporta le imprese e tutti i player coinvolti nei processi di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, fornendo gli strumenti utili... Argomenti più discussi: Wacom presenta la Wacom Art Pen 2: la penna di nuova generazione con rotazione del cilindro a 360° per gli artisti digitali; PharmaResearch Completes Five-Market Western Europe Roadshow for REJURAN. L'adozione di Cognex OneVision™ accelera grazie alla diffusione globale di strumenti di visione basati sull'IA tra i produttoriI clienti segnalano una implementazione più rapida, una maggiore produttività e nuovi livelli di collaborazione ... adnkronos.com Cognex presenta OneVision: Una piattaforma cloud rivoluzionaria per la visione artificiale basata sull'intelligenza artificialeIl nuovo ambiente di addestramento offre un'automazione scalabile e risolve le principali barriere all'adozione dell'intelligenza artificiale industriale NATICK, Mass., 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- ... adnkronos.com