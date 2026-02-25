Dalla virtualità alla realtà Bi-Rex accelera l’adozione dell’IA

Bi-Rex accelera l’adozione dell’intelligenza artificiale perché fornisce strumenti pratici alle aziende che vogliono innovare. La causa è il bisogno crescente di integrare nuove tecnologie per rimanere competitive nel mercato. La piattaforma aiuta le imprese a passare dalla teoria alla pratica, facilitando l’implementazione di soluzioni digitali concrete. Questa iniziativa coinvolge vari settori industriali in tutta Italia, che cercano di migliorare efficienza e produttività. La strada verso la trasformazione digitale si fa più rapida e accessibile.

BI-REX supporta le imprese e tutti i player coinvolti nei processi di innovazione tecnologica e trasformazione digitale, fornendo gli strumenti utili per l’adozione delle tecnologie abilitanti Industria 4.0 e facilitando le operazioni di trasferimento tecnologico. Di fatto, si tratta di aiutare le imprese che hanno un’idea di prodotto o di processo a capire se la strada è percorribile e con quali modalità; la via è quella del "test before invest". Sono già oltre 3.500 le imprese che si sono rivolte a BI-REX, Competence Center nazionale ad alta specializzazione su big data e tecnologie digitali per l’industria, localizzato a Bologna e che nei giorni scorsi ha presentato Ipazia, il nuovo Centro di High Performance Computing (HPC) integrato nella Linea Pilota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

