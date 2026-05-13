Una ragazza di 15 anni ha riferito alla sorella maggiore di temere per la sua vita se dovesse tornare a casa, affermando che il suo fidanzato potrebbe ucciderla. La madre ha presentato denuncia alle autorità, che hanno poi arrestato il ragazzo. Le forze dell’ordine stanno approfondendo i fatti e valutano eventuali misure di protezione per la giovane.

"Se torno a casa, quello mi ammazza". È la confessione choc di una ragazza di 15 anni alla sorella maggiore. Scappata di casa, conviveva con un ventiquattrenne nato in Egitto e residente nell’hinterland. Una relazione scandita da botte, minacce di morte, telefonate continue nei momenti di distacco. La ragazzina, rimasta incinta, ha abortito (nonostante le insistenze di lui, che voleva un figlio da lei, italiana, per facilitare la sua regolarizzazione), ma era talmente succube del compagno violento da arrivare a convertirsi all’Islam, a drogarsi e ad abbandonare la scuola. L’incubo è finito con l’arresto di Abdelrahman R. per atti persecutori, aggravati perché commessi nei confronti di una minorenne con cui intratteneva una relazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’adolescente in trappola: "Se torno, lui mi uccide". La denuncia della madre e l’arresto del fidanzato

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