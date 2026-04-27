Torno con una pistola se non mi date i risultati delle analisi Perquisito in casa un 72enne | l’arresto e la scoperta dei Carabinieri

Venerdì mattina, un uomo di 72 anni si è recato presso la struttura sanitaria di Bondeno e ha minacciato il personale, affermando che sarebbe tornato con una pistola se non avesse ricevuto entro lunedì i risultati di alcuni esami. In un successivo intervento, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, portandolo all’arresto. La vicenda ha coinvolto le forze dell’ordine e il personale sanitario locale.

Venerdì mattina si è presentato alla Casa della Salute di Bondeno, nel ferrarese, e avrebbe minacciato il personale di turno dicendo che sarebbe tornato con una pistola se i referti di alcuni esami non gli fossero stati consegnati entro il lunedì successivo. Così, davanti alle minacce alle operatrici i carabinieri della stazione di Burana hanno perquisito la casa dell’uomo, un pensionato 72enne, e davanti a quello che hanno trovato lo hanno arrestato con l’accusa di alterazione di armi, detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni. A casa trovata una pistola lanciarazzi modificata (e caricata). L’uomo ha attirato le attenzioni su di sé perché «dopo un acceso alterco con le operatrici del punto prelievi in merito ai tempi di consegna dei referti di alcuni esami» avrebbe minacciato di tornare con una pistola.🔗 Leggi su Open.online

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