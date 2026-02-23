Uccide la suocera Giada Crescenzi accusa il fidanzato | Ha ammazzato la madre Lui la denuncia per calunnia
Giada Crescenzi afferma che il fidanzato ha ucciso sua suocera, Stefania Camboni, durante una lite in casa. La donna sostiene che lui si sia armato di un coltello e l’abbia pugnalata, mentre lui la denuncia per calunnia. La vicenda ha attirato l’attenzione di vicini che hanno sentito schiamazzi e urla prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda resta ancora da chiarire, mentre si aspetta l’inizio del processo.
Oggi inizierà il processo nei confronti di Giada Crescenzi, accusata di aver ucciso a coltellate la suocera Stefania Camboni. La donna ha provato ad accusare il fidanzato e figlio della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anticipato di tre giorni l'inizio del processo a Giada Crescenzi unica imputata per l'omicidio di Stefania Camboni a Fregene - facebook.com facebook