Uccide la suocera Giada Crescenzi accusa il fidanzato | Ha ammazzato la madre Lui la denuncia per calunnia

Giada Crescenzi afferma che il fidanzato ha ucciso sua suocera, Stefania Camboni, durante una lite in casa. La donna sostiene che lui si sia armato di un coltello e l’abbia pugnalata, mentre lui la denuncia per calunnia. La vicenda ha attirato l’attenzione di vicini che hanno sentito schiamazzi e urla prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda resta ancora da chiarire, mentre si aspetta l’inizio del processo.