L' addio a Riccardo Delle Monache | Sarai nel fruscio degli alberi e nel riflesso del sole

Nella chiesa piena di persone, si sono svolti i funerali di Riccardo Delle Monache. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di silenzio, interrotta solo da lacrime e preghiere. Amici e cittadini si sono radunati per salutare l’uomo, che è stato ricordato attraverso parole e momenti di commozione. La cerimonia si è conclusa con l’ultimo saluto, mentre i presenti si sono stretti intorno alla famiglia.

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