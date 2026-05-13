L' addio a Riccardo Delle Monache | Sarai nel fruscio degli alberi e nel riflesso del sole
Nella chiesa piena di persone, si sono svolti i funerali di Riccardo Delle Monache. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di silenzio, interrotta solo da lacrime e preghiere. Amici e cittadini si sono radunati per salutare l’uomo, che è stato ricordato attraverso parole e momenti di commozione. La cerimonia si è conclusa con l’ultimo saluto, mentre i presenti si sono stretti intorno alla famiglia.
Una chiesa gremita, il silenzio rotto soltanto dalle lacrime e dalle preghiere, gli amici e i concittadini arrivati per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Nella chiesa di San Nicola di Bari, duomo di Soriano nel Cimino, i funerali di Riccardo Delle Monache, il 42enne morto nel tragico.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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