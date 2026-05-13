Recentemente, è emersa un’accusa contro Netflix riguardante l’uso di meccanismi considerati subdoli per mantenere gli utenti incollati alla televisione. Si parla di un sistema che favorisce il binge watching, ovvero l’abbuffata di serie TV, come risposta alla solitudine e alla ricerca di felicità. Questi meccanismi sono stati descritti come strumenti per incentivare un consumo continuo e prolungato dei contenuti proposti dalla piattaforma.

Fuggire la solitudine e cercare la felicità: chi non lo desidera? Ma se per farlo si ricorre all’abbuffata di serie tv, il cosiddetto “binge watching”, è probabile che non scamperemo all’una né acciufferemo l’altra. E potremmo anzi finire per sviluppare una dipendenza. Secondo l’accusa formulata lunedì dal procuratore generale del Texas, Netflix (in foto il co-fondatore Reed Hastings) avrebbe usato meccanismi di design come la riproduzione automatica per trattenere davanti allo schermo gli utenti e creare, per l’appunto, una dipendenza. Che cosa sia davvero il binge watching, invece, è meno chiaro di quanto sembri. Di solito lo si definisce come la visione di almeno quattro episodi di una serie tv in una sola sessione, per circa tre ore e mezza complessive.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’accusa a Netflix: "Meccanismi subdoli per incollarci alla tv"

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