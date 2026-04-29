Recentemente sono state approvate diverse nuove norme che riguardano il mondo del lavoro. Tra queste, ci sono interventi sugli sgravi fiscali e misure contro il caporalato online. Sono stati introdotti anche meccanismi per aggiornare le buste paga in relazione all’aumento dei prezzi. Queste modifiche arrivano in un momento di grande cambiamento nel settore occupazionale, segnato dall’uso crescente di tecnologie e algoritmi.

I l panorama dell’occupazione sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Il mercato del lavoro corre veloce tra algoritmi e nuove tecnologie e garantire un equilibrio tra produttività e diritti è la sfida principale per le imprese e i lavoratori. In questo scenario si inserisce il nuovo decreto Lavoro che introduce una serie di cambiamenti strutturali. Il provvedimento appena approvato si concentra su tre pilastri principali: incentivi economici per le imprese che assumono determinate categorie, tutele per chi lavora attraverso le piattaforme digitali e meccanismi di protezione degli stipendi di fronte al costo della vita. Lavoro, l’AI ridisegna il mercato: le professioni a rischio, quelle in espansione e come fare reskilling X Decreto lavoro: sconti sui contributi per chi assume donne.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dagli sgravi fiscali alla stretta sul caporalato online, ai meccanismi per adeguare le buste paga all'aumento dei prezzi, una panoramica completa sulle nuove norme appena approvate

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