Dalla classe all’azienda | meccanismi e ruoli

Gli studenti si sono riuniti nella sala conferenze del Valdichiana Village per un incontro con Riccardo Lucchetti, manager dell’azienda. Durante l’incontro, si sono affrontati temi legati all’organizzazione aziendale, alle strategie di mercato e alle prospettive future. L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno posto domande e approfondito vari aspetti della gestione aziendale.

Presso la sala conferenze del Valdichiana Village gli studenti incontrano il manager dell’azienda Riccardo Lucchetti per confrontarsi su organizzazione e gestione aziendale, strategie di mercato e futuro. Il Direttore rivela agli alunni il suo percorso formativo e svela che la carriera di un professionista non ha sempre un tracciato lineare, è un viaggio fatto di studio e capacità adattive. In assenza di una preparazione spendibile nell’immediato, ha accolto tutte le l’opportunità formative fino a diventare direttore di outlet. Cosa fa un manager? "Il mio compito è quello di prendere decisioni, coordinare le varie sedi, tenere i rapporti con le realtà territoriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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