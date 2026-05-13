L’Accademia fa rivivere Marco Cavallo e premia Giovanetti

Domenica, l’Accademia di Belle Arti urbinate ha assegnato a Ferruccio Giovanetti il titolo di Accademico d’Onore, riconoscendone l’impegno pluridecennale nel settore. La cerimonia ha anche visto la riapparizione dell’opera “Marco Cavallo”, simbolo di un approccio innovativo alle fragilità umane, che l’Accademia ha deciso di far rivivere in questa occasione. Giovanetti è fondatore e presidente del Gruppo Atena.

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Un riconoscimento all’impegno pluridecennale per un approccio innovativo alle fragilità umane è stato domenica il conferimento a Ferruccio Giovanetti, fondatore e presidente del Gruppo Atena, del premio di Accademico d’Onore da parte dell’Accademia di Belle Arti urbinate. Fuori dell’aula magna di via dei Maceri, una scultura emblematica: “Marco Cavallo“. Copia autorizzata eseguita dagli allievi dell’accademia, l’imponente equino blu è il simbolo della fine del sistema dei manicomi in Italia: la scultura infatti venne eseguita nel 1973 nel manicomio di Trieste, diretto da Franco Basaglia, assieme al cugino Vittorio, docente all’accademia urbinate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Accademia fa rivivere “Marco Cavallo“ e premia Giovanetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Politecnico delle arti presenta il 3º premio “Il Cavaliere Giallo” dedicato a Marco GiovanettiUn concerto che unisce memoria e valorizzazione dei giovani talenti con delle borse di studio, celebrando l’eredità artistica di Giovanetti e... L’Accademia Nazionale delle Scienze premia MagnaniL’Accademia Nazionale delle Scienze riconosce il valore degli studi biochimici di Mauro Magnani.