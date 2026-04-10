Il Politecnico delle arti presenta il 3º premio Il Cavaliere Giallo dedicato a Marco Giovanetti

Il Politecnico delle arti ha annunciato il terzo premio “Il Cavaliere Giallo”, dedicato a Marco Giovanetti. La cerimonia si svolgerà domenica 12 aprile alle 18 nella Sala Fellegara del Conservatorio. La manifestazione vedrà la consegna delle targhe ai riconosciuti e sarà seguita da un momento di incontro tra i partecipanti. L’evento si inserisce tra le iniziative promosse dall’istituzione per valorizzare il settore artistico.

Un concerto che unisce memoria e valorizzazione dei giovani talenti con delle borse di studio, celebrando l’eredità artistica di Giovanetti e sostenendo il futuro della musica Bergamo. Si terrà domenica 12 aprile alle 18, nella Sala Fellegara del Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo, la terza edizione del premio “Il Cavaliere Giallo Marco Giovanetti“, iniziativa promossa dal Politecnico delle Arti di Bergamo in collaborazione con l’Associazione Il Cavaliere Giallo – Amici delle Arti. Un appuntamento che unisce memoria, formazione e valorizzazione dei giovani talenti, nel segno di una figura centrale per la vita musicale bergamasca. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Puccini visionario, tra musica e immagine: il Politecnico delle Arti di Bergamo presenta il convegno internazionale sul teatro musicale Leggi anche: Daniela Giordano, «Così il Politecnico delle Arti sta ridisegnando la formazione artistica a Bergamo» Si parla di: Ottoni Secco Suardo - Fiera dei Librai - eventi. Premio Cavaliere Giallo Marco GiovanettiPresso la Sala Fellegara del Conservatorio «Gaetano Donizetti» di Bergamo, è in programma la terza edizione del premio «Il Cavaliere Giallo Marco Giovanetti», con un concerto e una cerimonia di premia ... ecodibergamo.it L’obiettivo c’è: il Politecnico delle ArtiCrede in un Politecnico delle Arti capace di unire musica e belle arti, sull’esempio di quello già attivo a Bergamo al momento l’unico in Italia, Rinaldo Strappati, il nuovo direttore del ... ilrestodelcarlino.it