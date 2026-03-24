L’Accademia Nazionale delle Scienze premia Magnani

L’ Accademia Nazionale delle Scienze riconosce il valore degli studi biochimici di Mauro Magnani. Il sodalizio ha infatti assegnato al professore urbinate la Medaglia Emilia Chiancone. Fondata nel 1782, l’Accademia è detta dei XL da quaranta fra i più eminenti scienziati dell’epoca che la fondarono. La Medaglia Chiancone è conferita annualmente in memoria e in onore di Emilia Chiancone, illustre scienziata e già presidente dell’Accademia, allo studioso europeo che, attraverso invenzioni e scoperte, abbia apportato un originale e significativo contributo al progresso delle Scienze Biologiche o Biochimiche nell’ultimo decennio. Negli anni recenti il riconoscimento è stato attribuito a Stefano Gianni (2020), Katalin Karikó (2022, Premio Nobel per la Fisiologia o Medicina) e Paola Bonfante (2024). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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