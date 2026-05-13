Laboratorio benessere
L’Associazione Italiana Malattia Alzheimer, sezione di Pisa, è attiva da diversi anni nel supporto alle persone affette da Alzheimer e altre demenze. L’organizzazione realizza varie iniziative e attività rivolte sia ai malati che alle loro famiglie, con l’obiettivo di offrire assistenza e migliorare la quotidianità. Questi interventi sono rivolti a creare un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare questa condizione.
L’Associazione Italiana Malattia Alzheimer (AIMA), sezione di Pisa da anni opera a sostegno delle persone con Alzheimer o altre forme di demenza, attraverso iniziative ed attività che hanno come obiettivo ultimo quello di migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie che se ne.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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