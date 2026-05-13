Laboratorio benessere

L’Associazione Italiana Malattia Alzheimer, sezione di Pisa, è attiva da diversi anni nel supporto alle persone affette da Alzheimer e altre demenze. L’organizzazione realizza varie iniziative e attività rivolte sia ai malati che alle loro famiglie, con l’obiettivo di offrire assistenza e migliorare la quotidianità. Questi interventi sono rivolti a creare un punto di riferimento per chi si trova ad affrontare questa condizione.

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L’Associazione Italiana Malattia Alzheimer (AIMA), sezione di Pisa da anni opera a sostegno delle persone con Alzheimer o altre forme di demenza, attraverso iniziative ed attività che hanno come obiettivo ultimo quello di migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie che se ne.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video laboratorio BENESSERE UOMO Notizie correlate ’Leggere e scrivere’. Laboratorio del benessereParte oggi il laboratorio di scrittura ’Leggere e scrivere come benessere’, curato dall’associazione Fenysia e dall’Università di Siena e vincitore... gli appuntamenti di maggio a citylife: un laboratorio culturale a cielo aperto tra natura, arte e benessereCon l’arrivo della primavera, il Parco di CityLife si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, dove natura, arte e... Temi più discussi: Laboratorio benessere; Il benessere studentesco nelle indagini delle classi di Cosmic School; La radio diventa strumento di inclusione, partecipazione e benessere grazie al laboratorio per ragazzi con disabilità; La musica è un gioco serio: laboratorio 0–6 anni. Quando #produttività e benessere non vengono considerati alternativi ma complementari #lavoro #sostenibilità x.com Al Palapenz torna IGEA: il weekend del benessere tra incontri, laboratori ed esperienze immersiveCon incontri, laboratori, arte e attività per tutte le età, il 16 e 17 maggio il Palapenz ospita il ritorno di IGEA a Chiasso ... varesenews.it Fleming Fitness: laboratorio benessereFleming Fitness è una boutique del benessere, dove si impara a prendersi cura di corpo e mente. Siamo attivi dal 1996, e oggi siamo la realtà più importante del Fleming. Al centro del nostro lavoro ci ... romatoday.it