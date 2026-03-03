’Leggere e scrivere’ Laboratorio del benessere

Parte oggi il laboratorio di scrittura ’Leggere e scrivere come benessere’, curato dall’associazione Fenysia e dall’Università di Siena e vincitore del bando ’Vie d’uscita culturali’, promosso da Fondazione Mps. Il corso è stato presentato al rettorato dalla delegata Unisi alla terza missione Chiara Mocenni e alle Biblioteche Roberta Mucciarelli; dal direttore artistico di Fenysia Pierpaolo Orlando; da Stefano Dal Bianco professore di Letteratura italiana e di poetica e stilistica e da Alessandro Fo, professore senior di Lingua e letteratura latina. Il laboratorio propone un percorso incentrato su lettura e scrittura come strumenti di benessere personale, crescita delle capacità espressive e rafforzamento delle relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

