La WWE Non Ha Tempo

Da zonawrestling.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista, Shawn Michaels ha dichiarato che per portare un atleta al livello del main roster WWE sono necessari almeno tre anni di allenamenti e preparazione. La conversazione è avvenuta con Stephanie McMahon, che gli ha posto una domanda diretta sulla tempistica richiesta per sviluppare un wrestler professionista. La risposta si focalizza sui tempi di formazione necessari per raggiungere i livelli elevati della federazione.

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Shawn Michaels, intervistato da Stephanie McMahon, ha risposto a una domanda semplice: quanto tempo serve per portare un atleta al livello del main roster WWE? Almeno tre anni. E quando gli hanno chiesto se non si potesse fare più in fretta: “Beh, immagino di sì. Ma non per portarli dove penso debbano essere.” Quella seconda frase è tutto. Non è una lamentela. È una diagnosi pronunciata sottovoce da chi sa che nessuno la raccoglierà. La prova è fresca: Michaels aveva pianificato un anno intero di main event NXT attorno a Je’Von Evans. Il main roster ha deciso diversamente. “Potrei avere sei mesi?” “No.” “Tre?” “No.” Fine della conversazione. Inizio del problema.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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