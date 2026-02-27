WWE | AJ Styles spiega perchè ha deciso di ritirarsi in WWE e non in TNA

Recentemente, AJ Styles ha annunciato il suo ritiro dalla WWE, spiegando le ragioni della decisione rispetto a una possibile uscita dalla TNA. La scelta è stata comunicata pubblicamente, mentre l’ex wrestler ha chiarito i motivi dietro questa decisione. La notizia ha riscosso molta attenzione tra gli appassionati di wrestling, che ora seguono con interesse gli sviluppi della sua carriera futura.

Il tema più caldo degli ultimi giorni è senza dubbio AJ Styles e il suo ritiro. Dopo aver perso quello che di fatto è stato il suo ultimo match contro Gunther alla Royal Rumble, la WWE ha omaggiato il Phenomenal One con un tributo durante l’ultima puntata di RAW, un momento che ha emozionato molti fan e che ha visto anche l’annuncio del suo ingresso nella Hall of Fame della compagnia. Secondo AJ, inizialmente aveva pensato di ritirarsi in TNA, ma quando lasciò la compagnia nel 2014, qualcosa cambiò nella sua mente: “Mi chiedete se c’è mai stata una possibilità che io mi ritirassi fuori dalla WWE? Ecco qualcosa di clamoroso: se la TNA mi avesse offerto il contratto che già avevo, sarei rimasto lì, ecco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

