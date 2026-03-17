Sanità sviluppo scuola il Pnrr non colma il gap con il Nord La Puglia resta indietro

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sta per concludersi il 31 agosto senza aver ridotto significativamente il divario tra il Nord e la Puglia in settori come sanità, scuola, economia e infrastrutture. Nonostante gli investimenti previsti, la regione continua a mostrare differenze nei principali ambiti di sviluppo rispetto alle aree più avanzate del Paese.

Il Pnrr, che si concluderà il 31 agosto, avrebbe dovuto aiutare la Puglia a colmare alcuni gap con il Nord in alcuni ambiti (sanità, istruzione, economia, infrastrutture, ad esempio). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sanità, sviluppo, scuola, il Pnrr non colma il gap con il Nord. La Puglia resta indietro Articoli correlati Sanità: +18 miliardi, ma il gap con l’UE resta di 43Il dibattito sulla sanità italiana si accende tra chi punta l’indice sui nuovi stanziamenti e chi denuncia il divario con la media europea. L’Italia nel web: infrastrutture digitali in crescita, ma il gap tra Nord e Sud resta evidenteL’Italia sta facendo passi in avanti nel campo delle infrastrutture digitali, ma il divario tra Nord e Sud rimane profondo e ancora difficile da... Tutto quello che riguarda Sanità sviluppo scuola il Pnrr non... Temi più discussi: Campania, servizi al palo. Avanza il rischio povertà: Sanità e scuola carenti; Cooperazione sanitaria: la Statale in Kenya con la Pwani University; Ancora scioperi a marzo, il 9 disagi per scuola e sanita'; Sanità, la Scuola di Ginecologia del Policlinico di Abano intitolata a Giovanni Scambia. Sanità, la Scuola di Ginecologia del Policlinico di Abano intitolata a Giovanni ScambiaLa Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia attivata dall'università UniCamillus in collaborazione con il Policlinico Abano (Padova), diretta da Barbara Costantini, è stata ufficialmente ... adnkronos.com Sanità e sviluppo, il caso emiliano fa scuolaLA SANITÀ come esigenza prioritaria dei cittadini ed elemento fondamentale dell’attrattività e della competitività di un territorio. Da questa consapevolezza... LA SANITÀ come esigenza prioritaria dei ... quotidiano.net Parlano della sanità del #Trentino ero convinto fosse una eccellenza invece super deluso, oggi poi…..imbarazzante a dir poco….ma domani vado alla carica…..allucinate……dovete solo vergognarvi….. #babbo in che mani siamo…. #fuckcancer x.com Sanità, ecco Quanto Guadagna ogni mese un Medico di Base: la verità dietro i numeri ...Continua - facebook.com facebook