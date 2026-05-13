La Villetta luogo di memoria e cultura | ecco il programma di valorizzazione del Monumentale

Questa mattina in Municipio è stato presentato il programma 2026 dedicato alla valorizzazione culturale del cimitero monumentale della Villetta. Il calendario prevede diverse iniziative, tra cui incontri, spettacoli e visite guidate, tutte finalizzate a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico e memoriale della città. La proposta mira a coinvolgere la comunità e a rendere più accessibile il luogo come spazio di memoria e cultura.

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È stato presentato questa mattina in Municipio il programma 2026 di valorizzazione culturale del cimitero monumentale della Villetta, un calendario articolato di iniziative dedicate alla riscoperta del patrimonio storico, artistico e memoriale della città attraverso incontri, spettacoli, visite.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Perugia, il Comune punta alla valorizzazione del cimitero monumentaleUn percorso per valorizzare e tutelare il patrimonio storico, artistico e architettonico della città. Visita al cimitero monumentale della Villetta di ParmaIl Cimitero della Villetta è un'imponente testimonianza del passato di Parma, dono di Maria Luigia alla città. Temi più discussi: Da proprietà della mafia a co-housing, è pronta a rinascere la villetta confiscata a Bagno a Ripoli; Da oggi Picerno riabbraccia uno dei suoi luoghi più cari: la villetta in via Vito Marcantonio. Ecco le foto; Andrea Sempio, perché era davanti la villetta di Chiara Poggi dopo l'omicidio: Non poteva vedere le ambulanze, la Procura smentisce la...; Progetto Quartieri, prosegue il programma di interventi coordinati delle società partecipate – Dichiarazione Assessore all’Ambiente Pietro Alongi. Caso #Garlasco, per i pm Andrea #Sempio non passò per caso davanti alla villetta dopo l’omicidio di Chiara #Poggi. La difesa prepara la risposta: i consulenti sono al lavoro su cinque perizie per contestare la ricostruzione dell’accusa x.com Rinasce la villa confiscata alla mafia. Diventerà un luogo di accoglienzaDa simbolo di criminalità a luogo di accoglienza: una villetta di via Roma sta per diventare la nuova casa per 10 persone in situazione di emergenza abitativa. Fu confiscata nel 2022 alla mafia cinese ... lanazione.it La villa confiscata diventa luogo di accoglienza per giovani e famiglie svantaggiateAvrà una nuova vita la villa confiscata alla criminalità a Fregene. Dopo che il comune di Fiumicino ne ha stabilito un nuovo indirizzo d'uso con finalità socio-culturali e istituzionali, il ... rainews.it