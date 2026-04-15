Visita al cimitero monumentale della Villetta di Parma

Il cimitero monumentale della Villetta a Parma rappresenta un esempio significativo del patrimonio storico della città, donato da Maria Luigia. La struttura si presenta come un complesso imponente, con numerose tombe e monumenti che riflettono l’epoca in cui fu realizzato. La visita permette di osservare da vicino le testimonianze artistiche e storiche che custodisce, offrendo uno sguardo sul passato e sulla memoria locale.

Il Cimitero della Villetta è un'imponente testimonianza del passato di Parma, dono di Maria Luigia alla città. Qui riposano numerosi personaggi illustri, come Niccolò Paganini, Pietro Barilla, Carlo Alberto Dalla Chiesa e Paola Borboni, le cui storie ci affascinano. Attraverso un percorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it Brescia: visita guidata al cimitero monumentaleIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Visita guidata al cimitero monumentale di Bari - una passeggiata tra fede e memoriaUn viaggio tra arte, fede e memoria in uno dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti di Bari.