Perugia il Comune punta alla valorizzazione del cimitero monumentale

Il Comune di Perugia ha annunciato un progetto volto alla valorizzazione del cimitero monumentale della città. L’obiettivo è preservare e proteggere il patrimonio storico, artistico e architettonico presente nel sito. L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla tutela e alla promozione di luoghi di interesse culturale e storico. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento.

Un percorso per valorizzare e tutelare il patrimonio storico, artistico e architettonico della città. La giunta comunale di Perugia, con delibera n.175 del 15 aprile 2026 ha deciso di aderire all’associazione dei cimiteri significativi d’Europa e all’Itinerario europeo dei cimiteri a partire dal.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Cimitero Monumentale, Comune e Unipg ai cittadini: inviateci foto, ricordi, e curiositàUn ricordo, una foto, un vecchio filmato o più semplicemente una curiosità riguardo al cimitero monumentale di Perugia: sono queste le preziose... Cimitero monumentale di Bastia Umbra, il progetto di restauro è affidato a studenti dell'Università di PerugiaCinque universitari di ingegneria edile-architettura impegnati nel progetto per la definizione di interventi di recupero e valorizzazione del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perugia, il Comune candida la Rocca Paolina al bando per la riqualificazione dei beni culturali; Il Comune di Perugia mira a un milione e mezzo di euro per valorizzare la Rocca Paolina; Perugia, maxi intervento alla palestra di Ferro di Cavallo: 700mila euro per la sicurezza; Perugia, lavori al Renato Curi nel rispetto dei tempi: il progetto firmato EXUP. Perugia, la giunta punta a 1,5 milioni per riqualificare la Rocca PaolinaUn investimento da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione della Rocca Paolina. La giunta comunale ha approvato mercoledì la candidatura al bando regionale finanziato con il Fondo per lo sviluppo ... umbria24.it Perugia, per l’arena cinematografica del Frontone bando prorogatodi Daniele Bovi A circa due mesi dall’inizio delle proiezioni per ora un gestore dell’arena cinematografica del Frontone non c’è, almeno ufficialmente. Il Comune di Perugia ha deciso infatti di prorog ... umbria24.it Oltre cento imprese umbre e 45,5 milioni di euro di spesa energetica gestita nel 2025: sono i numeri del Consorzio Energia di Confindustria Umbria. L'assemblea ha eletto Alessandro Campanile, ad di Saci Industrie di Perugia, alla presidenza per il prossimo t - facebook.com facebook Perugia, gemelli di 22 anni morti folgorati: tentavano di recuperare un richiamo #perugia x.com