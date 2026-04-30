La Villa delle Rose inaugura la sua 32esima stagione con i top dj Bender e Mojave Grey e Patrick Topping

La Villa delle Rose di Misano Adriatico apre la sua 32esima stagione con un evento musicale che vede protagonisti i dj Bender, Mojave Grey e Patrick Topping. La serata presenta un cartellone con artisti di rilievo nel panorama elettronico e dance. La location, nota per l’affluenza di pubblico e il ruolo di punto di riferimento nel settore, si prepara ad accogliere i partecipanti per un nuovo ciclo di appuntamenti.

La Villa delle Rose di Misano Adriatico non è semplicemente una consuetudine: è un simbolo di appartenenza, un vero e proprio status. Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 il locale romagnolo inaugura la sua 32ª stagione estiva consecutiva, confermandosi come uno dei punti di riferimento assoluti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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