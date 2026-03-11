La musica torna ad accendere la stagione estiva con la rassegna Romagna in fiore | a Forlì ospite d' eccezione Irene Grandi

Torri, giardini e parchi urbani, un anfiteatro di paglia, il lungofiume del Bidente e una riserva forestale. Sono alcuni dei “palcoscenici” suggestivi che ospiteranno “Romagna in fiore”, la rassegna musicale creata da Ravenna Festival nel 2024 per i territori più duramente colpiti dall’alluvione dell’anno precedente. Le prevendite dei biglietti sono aperte dalle 14 di martedì 10 marzo alla biglietteria del Teatro Alighieri di Ravenna (anche telefonicamente 0544-249244 e online su ravennafestival.org). Il costo è di 5 euro. Il museo civico San Domenico apre alla grande mostra dedicata al Barocco: tra i 200 capolavori le opere di Bernini,... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

