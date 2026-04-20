Paulo Sousa ha guidato l’Al-Shabab fino alle semifinali di una competizione internazionale, raggiungendo questo traguardo dopo undici anni dall’ultima volta. Con questa prestazione, il tecnico portoghese ha scritto un nuovo capitolo per la squadra emiratina, che sogna ora di qualificarsi alla Champions. La squadra sta vivendo un momento positivo e si avvicina alle fasi decisive del torneo, con l’obiettivo di proseguire il cammino e ottenere risultati significativi.

Il tecnico portoghese ha riportato la squadra emiratina in semifinale undici anni dopo l’ultima volta Paulo Sousa pronto a fare la storia con l’Al-Shabab. Il tecnico portoghese punta a vincere quella che sarebbe la sua terza Champions League: le prime due le ha conquistate da calciatore, con Borussia Dortmund e Juventus a metà anni ’90. Il Triplete lo realizzarebbe qualora riuscisse a conquistare quella asiatica, alla guida dell’Al-Shabab. Oggi la sfida contro i giapponesi del Machida Zelvia che vale l’accesso alla finale, il sogno Champions è quindi davvero alla portata. Paulo Sousa fa la storia con l’Al-Shabab: possibile ritorno in Europa (Instagram) – Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Paulo Sousa fa la storia con l’Al-Shabab: sogno Champions e possibile ritorno in Europa

Notizie correlate

Roma-Juventus: possibile il rientro di Paulo DybalaLa Roma continua a monitorare con attenzione le condizioni di Paulo Dybala, ancora alle prese con un problema fisico che ne ha rallentato il rientro.

Juve Galatasaray, rimonta possibile? Cosa dice la storia della Champions LeagueCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Paulo Sousa, che numeri negli Emirati! Ma può tornare in Italia; Paulo Sousa sogna in grande: lo Shabab Al-Ahli vola in Asia e in Champions; Il nuovo Drogba che si è fermato a Firenze: la parabola di Babacar; Salernitana: storia aziendale Serie A 22/23. Di Antonio Sanges - Salernonotizie.it.

Paulo Sousa non fa sconti a nessuno: ecco perché Bonazzoli non è più un titolare a SalernoPaulo Sousa non è un uomo banale, nelle frasi che dice, nelle cose che pensa. Nelle conferenze stampa che ogni volta meritano d'essere ascoltate e seguite. Perché danno spunti di riflessione, come ... tuttomercatoweb.com

Paulo Sousa: Ho incontrato il Napoli ai tempi della Salernitana, anni fa mi cercò la RomaPaulo Sousa, allenatore giramondo che in Italia ha guidato la Fiorentina e la Salernitana e che ora siede sulla panchina dello Shabab Al-Ahli, negli Emirati Arabi Uniti, ha parlato al Corriere dello ... calciomercato.com

Saranno gli emiratini dello Shabab Al Ahli, allenati dall'ex Fiorentina Paulo Sousa, gli avversari del Machida Zelvia martedì prossimo alle ore 18:15. Ancora un ex allenatore di Serie A sulla strada dei club giapponesi. Vedendo come balla dietro la difesa emira - facebook.com facebook