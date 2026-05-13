Al Teatro Vascello viene rappresentato l’adattamento teatrale de La vegetariana, il romanzo scritto da Han Kang. La regia è curata da Daria Deflorian e la messa in scena porta in scena la storia del libro. Lo spettacolo si concentra sulla trasposizione della narrazione originale in un contesto teatrale, portando sul palco i temi e le atmosfere del romanzo.

Cosa: Adattamento teatrale de La vegetariana, il dirompente capolavoro narrativo di Han Kang, con la regia di Daria Deflorian.. Dove e Quando: A Roma, presso le sale del Teatro Vascello, in cartellone dal 19 al 24 maggio 2026.. Perché: Un’occasione unica per esplorare in forma teatrale un testo sensuale e provocatorio, scritto dalla vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2024, che interroga le radici della violenza umana.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande spettacolo dal vivo, inserito a pieno titolo nella prestigiosa cornice della stagione teatrale 2025-2026. Presso...🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La Vegetariana di Han Kang al Teatro Vascello

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