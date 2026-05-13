La vecchia Esselunga si allarga più spazio e un punto bar all’interno

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vecchia Esselunga di via Lucchese a Montecatini sta subendo un ampliamento. La ristrutturazione prevede un aumento degli spazi all’interno del supermercato e l’aggiunta di un punto bar. La struttura, molto nota tra i residenti, mantiene il suo aspetto originario mentre si prepara a offrire nuovi servizi. La riqualificazione si concluderà nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dai responsabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Montecatini, 13 maggio 2026 –  Il primo supermercato non si scorda mai. Per questo i montecatinesi, sensibili all’amarcord, sospirano ogni volta che passano di fronte alla vecchia Esselunga di via Lucchese. Quel vuoto proprio non lo accettano. Buone notizie: Esselunga riaprirà presto un punto vendita sullo stesso angolo che lo ha ospitato per oltre 40 anni. Lo storico punto vendita aperto nel 1971 è stato chiuso nel marzo del 2024 e i lavori sono iniziati lo scorso anno. Cantiere del supermercato Esselunga in Via Lucchese a Montecatini Il vecchio immobile è stato demolito e adesso, dentro un alto recinto bianco, i lavori proseguono a ritmo serrato.🔗 Leggi su Lanazione.it

la vecchia esselunga si allarga pi249 spazio e un punto bar all8217interno
© Lanazione.it - La vecchia Esselunga si allarga, più spazio e un punto bar all’interno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, torna la vecchia truffa del rendez-moi: tre denunciati dopo il raggiro in un bar di Poggioreale

Self Storage s’allarga. Altri 50 box a Formì. Affittare spazio è un affareÈ stata inaugurata sabato mattina Formì Self Storage, la nuova sede dislocata della società Forlì Self Storage: in questo caso, come rivela il nome,...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web