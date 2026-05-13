La vecchia Esselunga di via Lucchese a Montecatini sta subendo un ampliamento. La ristrutturazione prevede un aumento degli spazi all’interno del supermercato e l’aggiunta di un punto bar. La struttura, molto nota tra i residenti, mantiene il suo aspetto originario mentre si prepara a offrire nuovi servizi. La riqualificazione si concluderà nelle prossime settimane, secondo quanto comunicato dai responsabili.

Montecatini, 13 maggio 2026 – Il primo supermercato non si scorda mai. Per questo i montecatinesi, sensibili all’amarcord, sospirano ogni volta che passano di fronte alla vecchia Esselunga di via Lucchese. Quel vuoto proprio non lo accettano. Buone notizie: Esselunga riaprirà presto un punto vendita sullo stesso angolo che lo ha ospitato per oltre 40 anni. Lo storico punto vendita aperto nel 1971 è stato chiuso nel marzo del 2024 e i lavori sono iniziati lo scorso anno. Cantiere del supermercato Esselunga in Via Lucchese a Montecatini Il vecchio immobile è stato demolito e adesso, dentro un alto recinto bianco, i lavori proseguono a ritmo serrato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vecchia Esselunga si allarga, più spazio e un punto bar all’interno

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