Napoli torna la vecchia truffa del rendez-moi | tre denunciati dopo il raggiro in un bar di Poggioreale

A Poggioreale, tre persone sono state denunciate dopo aver tentato una truffa con la tecnica del resto in un bar. Due adulti e un minore sono stati identificati, mentre sono stati effettuati sequestri e controlli nell’area orientale della città. La vicenda riguarda un tentativo di raggiro che si è verificato nel locale, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Tentata truffa con la tecnica del resto in un bar di Poggioreale. Denunciati due adulti e un minore. Sequestri e controlli nell'area orientale. Tentata truffa del "rendez-moi" a Poggioreale: barista scopre il raggiro e chiama i carabinieriTorna la truffa del "rendez-moi", il cosiddetto raggiro del resto, una tecnica utilizzata soprattutto nei negozi e nei bar per confondere i...