Self Storage s’allarga Altri 50 box a Formì Affittare spazio è un affare

Sabato mattina è stata inaugurata la nuova sede di Formì Self Storage, situata nel distretto commerciale Formì in via del Bigoncio 5, nel quartiere di Pieveacquedotto vicino al casello A14. La struttura si aggiunge alle altre già operative e offre 50 nuovi box per l’affitto di spazi di deposito. La società continua così la sua espansione nel settore del self storage.

È stata inaugurata sabato mattina Formì Self Storage, la nuova sede dislocata della società Forlì Self Storage: in questo caso, come rivela il nome, si trova all’interno del distretto commerciale Formì, in via del Bigoncio 5, nel quartiere di Pieveacquedotto vicino al casello A14. Al taglio del nastro dello spazio erano presenti l’assessora comunale alle politiche economiche Paola Casara, e Luca Morigi e Mauro Collina, rispettivamente presidente e direttore di Confartigianato Forlì. La società Romagna Self Storage aprì la prima sede a Forlì 14 anni fa. Quattro anni fa inaugurò a Cesena. E continua ad allargarsi con quasi ulteriori 50 box di diverse metrature, da 1 a 11 metri quadrati, con altezza di 3 metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

