Il caso Mondello | La Vardera e Giletti attesi in spiaggia a Palermo

Domani, a Mondello, si troveranno Ismaele La Vardera, Massimo Giletti e Matteo Hallissey. La spiaggia è al centro di una vicenda legata alla revoca della concessione all’Italo Belga, che durava da 116 anni. La presenza dei tre sarà nelle ore successive alla revoca ufficiale, che ha sollevato numerose discussioni pubbliche. La scena si svolge in una località balneare molto nota.

Domani Ismaele La Vardera, Massimo Giletti e Matteo Hallissey saranno a Mondello, la spiaggia al centro del caso della concessione revocata all'Italo Belga dopo 116 anni. È quanto si legge in una nota."L'appuntamento, organizzato dai tre in seguito alla notizia della decadenza della concessione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Morto Rumignani, mister del Palermo senza Favorita: faceva allenare i suoi ragazzi sulla spiaggia di Mondello "Gravi violazioni e inadempienze". Revocata la concessione della spiaggia di MondelloAGI - È stata revocata la concessione demaniale marittima alla società Italo Belga per la gestione della spiaggia di Mondello, una delle più belle e... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Svolta storica a Mondello: la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga; Mondello, la Regione revoca la concessione alla Italo Belga. Rischi di infiltrazioni mafiose; Stop a Italo-Belga, La Vardera su Mondello: Una vittoria storica per tutti i siciliani; La Vardera su Mondello: Fatico a trattenere l'emozione, una vittoria storica per tutti i siciliani. Il caso Mondello: La Vardera e Giletti attesi in spiaggia a PalermoCon loro anche Matteo Hallissey. L'appuntamento, organizzato per domani mattina in seguito alla notizia della decadenza della concessione della Italo Belga, sarà davanti al Charleston: Chi vorrà, poi ... palermotoday.it Mondello, lo stop alla concessione. Savarino: Istruttoria attentaPALERMO – La Mondello Italo-Belga perde la concessione sulla spiaggia palermitana dopo più din 100 anni. Lo ha deciso l’assessorato regionale al Territorio e ambiente ritenendo insufficienti le ... livesicilia.it #Palermo, caso Italo-Belga: la giunta regionale lavora a bandi temporanei. Dopo la decadenza della concessione di #Mondello, in vista della prossima estate saranno effettuate delle gare che saranno valide solo per 90 giorni @TgrRai #IoSeguoTgr x.com La Regione Siciliana commenta la vicenda #ItaloBelga e #Mondello il giorno dopo la decisione che ha dato una svolta al caso - facebook.com facebook