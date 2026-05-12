Incendio da Tontarelli uno squalo al porto e il nuovo Pug di Ancona | le notizie della giornata in un minuto
Nella mattinata, un incendio si è sviluppato all’interno di un’azienda a Fidardense, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nel porto di Ancona, è stata segnalata l’avvistamento di una verdesca nelle acque vicino al porto. Nel frattempo, è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Generale del capoluogo regionale. Infine, due studentesse provenienti da Gaza, iscritte all’Università Politecnica delle Marche, sono tornate in Italia dopo mesi di blocco nella loro città.
ANCONA - Dalle fiamme divampate in mattinata nell'azienda fidardense all'avvistamento di una verdesca nelle acque del porto dorico, passando per il nuovo Pug del capoluogo di regione e il rientro in Italia delle due studentesse di Gaza dell'Univpm, bloccate nella loro città da mesi a causa della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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