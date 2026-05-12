Incendio da Tontarelli uno squalo al porto e il nuovo Pug di Ancona | le notizie della giornata in un minuto

Nella mattinata, un incendio si è sviluppato all’interno di un’azienda a Fidardense, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Nel porto di Ancona, è stata segnalata l’avvistamento di una verdesca nelle acque vicino al porto. Nel frattempo, è stato approvato il nuovo Piano Urbanistico Generale del capoluogo regionale. Infine, due studentesse provenienti da Gaza, iscritte all’Università Politecnica delle Marche, sono tornate in Italia dopo mesi di blocco nella loro città.

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