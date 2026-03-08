Medico stimato e politico sempre al servizio della sua Reggio Calabria | è morto Enzo Sidari

È scomparso Enzo Sidari, medico e politico di lunga esperienza a Reggio Calabria. Era noto come urologo e aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario al Grande ospedale metropolitano. In passato, aveva anche svolto la funzione di assessore comunale, dedicando gran parte della sua carriera al servizio della città. La sua perdita è stata annunciata dalla famiglia e dalla comunità locale.

Mondo della sanità a lutto. Specialista in urologia, già direttore sanitario del Gom, è scomparso dopo aver combattuto contro la malattia. Il ricordo sui social di colleghi e amici Medico attento e stimato, specialista in urologia e già direttore sanitario del Grande ospedale metropolitano ed ex assessore comunale. Reggio Calabria, il mondo sanitario, in questa domenica di marzo, piange la morte del dott Enzo Sidari. Appassionato di politica, componente della giunta del sindaco Scopelliti con delega al turismo e spettacolo, è scomparso all'età di 76 anni, dopo aver lottato con tutte le sue forze contro la malattia. Sui social, appresa la triste notizia, amici, colleghi e pazienti hanno lasciato un messaggio per il medico, l'uomo e il politico, innamorato della sua Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria piange la scomparsa del medico Enzo Sidari: il cordoglio dei colleghi e del mondo della politicaDurante le amministrazioni guidate da Giuseppe Scopelliti, l'urologo aveva ricoperto l'incarico di assessore comunale ... reggiotv.it

Addio a Enzo Sidari: Reggio Calabria piange il medico e il politico del Modello ReggioLa città si risveglia con una notizia che segna la perdita di uno dei suoi figli più stimati. È venuto a mancare Enzo Sidari, noto medico urologo e figura centrale della vita politica reggina degli ul ... strettoweb.com

