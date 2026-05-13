La straordinaria storia della Rose Rocket caso unico nel ciclismo | nata su Youtube è al Giro d'Italia

La squadra Unibet Rose Rocket si distingue tra le 23 squadre partecipanti al Giro d’Italia 2026 per la sua origine particolare. Nata come progetto amatoriale su YouTube, questa formazione ha saputo trasformarsi in una squadra professionistica senza perdere il suo stile originale di comunicazione. La storia della Rose Rocket rappresenta un esempio di come un’idea nata online possa crescere fino a competere in una delle corse più prestigiose del ciclismo.

La Unibet Rose Rocket è la formazione più anomala delle 23 iscritte a questo Giro d'Italia 2026: nata su un'idea amatoriale di intrattenimento si Youtube, oggi è una Professional di tutto rispetto ma che non ha perso il proprio modo distintivo di comunicare. Che sta scardinando il sistema ciclistico professionistico. E sfiorando già una vittoria con Groenewegen alla 3a tappa.🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

I Giardini La Mortella tra i migliori al mondo secondo TripAdvisor: l’oasi esotica nata da una storia d’amoreNel cuore di Ischia si trova un luogo magico e tropicale, nato dall'amore e dalla determinazione di una donna: i Giardini La Mortella creati da Lady...

Alfonsina corridora: in scena la storia della prima donna al Giro d’ItaliaLa ciclista Alfonsina Morini in Strada è stata la prima donna a correre nel 1924 il Giro d’Italia.