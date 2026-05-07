I Giardini La Mortella tra i migliori al mondo secondo TripAdvisor | l'oasi esotica nata da una storia d'amore

I Giardini La Mortella, situati sull'isola di Ischia, sono stati riconosciuti tra i migliori al mondo da TripAdvisor. Questo giardino esotico, caratterizzato da piante provenienti da diverse parti del mondo, si estende su una vasta area e ospita diverse specie vegetali. La sua creazione deriva da un progetto di recupero e cura di piante rare, diventando una meta turistica molto visitata. La struttura è aperta al pubblico e attira visitatori da tutto il mondo.

Nel cuore di Ischia si trova un luogo magico e tropicale, nato dall'amore e dalla determinazione di una donna: i Giardini La Mortella creati da Lady Susana Walton sono stati premiati ai Traveler's Choice Awards 2026 di TripAdvisor per la loro bellezza strutturale, il loro impegno nella musica e la loro ricchezza botanica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Raf a Sanremo 2026: il ritorno con una storia d’amore di fine anni ’80Raf, nome d'arte di Raffaele Riefoli, sarà uno dei concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Ora e per sempre":... L’aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” è il più pulito d’Europa, tra i migliori al mondoÈ stata pubblicata la classifica Skytrax World Airport Awards: ci sono quattro hub europei tra i migliori al mondo e uno è italiano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I Giardini La Mortella tra le migliori attrazioni turistiche mondiali per Tripadvisor; I Giardini La Mortella ricevono il Traveler’s Choice Awards 2026 di TripAdvisor; Ischia. Giardini La Mortella nell’Olimpo del turismo mondiale: vinto il Travelers’ Choice Award 2026 di Tripadvisor; Giardini La Mortella tra le attrazioni Tripadvisor 2026: cosa significa il premio e perché pesa per Ischia. I Giardini La Mortella premiati con il Tripadvisor Travelers’ Choice Awards 2026La Fondazione Walton è lieta di annunciare che i Giardini la Mortella hanno ricevuto oggi il premio Travelers’ Choice® di Tripadvisor® per i ... ilgolfo24.it I Giardini La Mortella tra le migliori attrazioni turistiche mondiali per TripadvisorI Giardini La Mortella di Forio, sull'isola di Ischia, entrano tra le eccellenze mondiali del turismo ricevendo il Travelers' Choice Awards 2026 di Tripadvisor, riconoscimento che colloca il sito nel ... ansa.it Venerdì, sabato e domenica la manifestazione giunta alla 33esima edizione con 240 espositori tra i Giardini Margherita e il Baraccano - facebook.com facebook Blitz delle Pussy Riot questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro l'apertura del padiglione russo. Insieme alle attiviste russe anti-Putin qualche centinaio di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini ai dissidenti russi che x.com