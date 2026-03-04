Alfonsina corridora | in scena la storia della prima donna al Giro d’Italia

Sabato 7 marzo alle 20 si tiene uno spettacolo dedicato alla storia di Alfonsina Morini, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924. L’evento, inserito nella rassegna Femminile Plurale - l’arte delle donne, ripercorre la vicenda della ciclista che aprì la strada alle donne nel mondo delle corse su strada. La rappresentazione mette in evidenza il suo ruolo pionieristico in quegli anni.

La ciclista Alfonsina Morini in Strada è stata la prima donna a correre nel 1924 il Giro d’Italia. A lei è dedicato lo spettacolo della rassegna Femminile Plurale - l’arte delle donne, in scena sabato 7 marzo ore 20.45, dal titolo “Alfonsina corridora. La prima donna al Giro d’Italia”. La protagonista è interpretata da Maria Giulia Campioli. Siamo nel Regno d'Italia dei primi del Novecento, un paese che fatica a lasciarsi alle spalle le rigide convenzioni ottocentesche. Il ciclismo non è solo uno sport, bensì una metafora della fatica e del progresso, ed è un mondo rigorosamente maschile. Le donne che manifestano il desiderio di gareggiare vengono accolte da un muro di scetticismo, pregiudizi e aperta ostilità: sono oggetto di scherno, derisione e aspra critica sociale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Giornata internazionale della donna: ad Ancona primo appuntamento con la storia di Alfonsina Corridora

