La strana Aeronautica militare dell’Indonesia che usa aerei di 8 Paesi diversi Ecco perché
L'aviazione militare indonesiana utilizza aerei provenienti da otto diversi Paesi, creando una flotta molto varia. Questa situazione si è sviluppata nel corso degli anni, con acquisizioni di velivoli di marche e modelli differenti. La presenza di aeromobili di nazioni diverse è evidente nel parco aereo della TNI-AU, che include vari tipi di aerei da combattimento, trasporto e addestramento. La composizione della flotta riflette le scelte di acquisto e le esigenze operative delle forze armate indonesiane.
La flotta aerea dell’ Aeronautica militare indonesiana, la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), è tanto eterogenea quanto singolare. Nelle sue fila compaiono infatti piattaforme provenienti da ben sette nazioni differenti, in apparente contrasto con le criticità emerse negli ultimi anni riguardo allo schieramento simultaneo di sistemi d’arma potenzialmente “ avversari ” all’interno della stessa forza armata. Una peculiarità che, se da un lato garantisce un’ampia flessibilità operativa nella difesa delle oltre 17.000 isole dell’arcipelago, dall’altro può rivelare capacità e vulnerabilità di velivoli destinati teoricamente a confrontarsi anche in scenari paralleli o contrapposti.🔗 Leggi su It.insideover.com
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