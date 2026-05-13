La strana Aeronautica militare dell’Indonesia che usa aerei di 8 Paesi diversi Ecco perché

L'aviazione militare indonesiana utilizza aerei provenienti da otto diversi Paesi, creando una flotta molto varia. Questa situazione si è sviluppata nel corso degli anni, con acquisizioni di velivoli di marche e modelli differenti. La presenza di aeromobili di nazioni diverse è evidente nel parco aereo della TNI-AU, che include vari tipi di aerei da combattimento, trasporto e addestramento. La composizione della flotta riflette le scelte di acquisto e le esigenze operative delle forze armate indonesiane.

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