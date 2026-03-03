Ecco i due aerei militari Usa che hanno fatto scalo in Sicilia dal momento dell’attacco all’Iran La protesta M5s

Due aerei militari statunitensi sono atterrati alla base di Sigonella in Sicilia subito dopo l’attacco all’Iran, che è avvenuto lo scorso sabato. La presenza dei velivoli è stata registrata nei giorni successivi all’intervento. La base di Sigonella viene impiegata regolarmente dall’esercito americano, e la sua attività è continuata anche durante la settimana successiva all’evento. La protesta del Movimento 5 Stelle si è concentrata sulla presenza militare nella regione.

La base Usa di Sigonella, in Sicilia, viene usata attivamente fin dall’inizio dell’attacco all’Iran, sabato scorso. Non per azioni offensive, cioè non è da qui che partono gli aerei che poi vanno a bombardare, ma fanno scalo qui alcuni cargo di rifornimento, così come l’antenna Muos sempre in Sicilia – una delle quattro super antenne che nel mondo tutelano le missioni militari americani – è attiva come è del resto sempre operativa in funzione di monitoraggio, anche in tempo di pace. I voli registrati dai siti di monitoraggio, Flygthradar e AirNav, sono due. Uno, oggi pomeriggio, 3 marzo, è partito dalla base americana di Souda, a Cipro, per arrivare a Sigonella. 🔗 Leggi su Open.online

Voli cancellati e aerei Usa in manovra: lo scalo Ue possibile avamposto per l'attacco all'IranUno schieramento anomalo di aerei militari Usa in Bulgaria trasforma l’aeroporto internazionale di Sofia in un avamposto per le operazioni in Medio...

Leggi anche: Usa, schierati aerei da guerra in un aeroporto europeo. «È la base per l'attacco all'Iran». Ecco quando

Tutti gli aggiornamenti su Ecco i due aerei militari Usa che hanno...

Temi più discussi: Ecco navi e aerei impiegati dagli Stati Uniti contro l’Iran; Iran, chiuso spazio aereo in diversi Paesi. 5mila voli cancellati; La spada e lo scudo: ecco come le portaerei Usa schermano Israele e le basi americane; Iran-Usa, ecco la guerra post-umana: droni e attacchi cyber.

Ecco navi e aerei impiegati dagli Stati Uniti contro l’IranGli Stati Uniti hanno usato bombardieri modello B-2 armati con bombe da 2mila libbre negli attacchi sferrati contro l’Iran ... startmag.it

Usa, schierati aerei da guerra in un aeroporto europeo. «È la base per l'attacco all'Iran». Ecco quandoLa pressione americana sul Medio Oriente aumenta. Non bastano le minacce verbali del presidente americano Donald Trump, da diversi mesi gli Stati Uniti sono anche passati a vere e proprie ... ilmessaggero.it

In un post su Truth, il presidente Usa ha disposto con «effetto immediato» che la United States International Development Finance Corporation fornisca garanzie per il commercio marittimo - facebook.com facebook

#Iran , #Dubai drone contro il consolato #USA , è quanto riporta la #Cnn , citando fonti governative locali. Secondo fonti emiratine un incendio sarebbe scoppiato nei pressi dell'edificio che ospita il consolato e sarebbe già stato domato, senza che si siano regi x.com