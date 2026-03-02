La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci annunciati da Donald Trump lo scorso aprile, coinvolgendo Paesi asiatici come Giappone e Indonesia. Questi accordi avevano previsto tariffe doganali tra le nazioni coinvolte, ma ora vengono considerati non validi. La decisione influisce sui rapporti commerciali nella regione e sui piani di politica economica dei Paesi interessati.

La Corte Suprema statunitense ha dichiarato illegittimi i dazi reciproci annunciati da Donald Trump lo scorso aprile. Si tratta di una decisione clamorosa, non solo perché riguarda tariffe per un valore complessivo pari a circa 175 miliardi di dollari, e che riguarda circa due terzi di quelle decise dalla Casa Bianca negli ultimi 13 mesi, ma anche e soprattutto per via delle enormi implicazioni connesse. Quali saranno gli effetti sull’economia mondiale? Chi ha già pagato può chiedere un rimborso? Gli Usa rischiano di effettuare risarcimenti monstre? Al netto di domande più che comprensibili, è curioso notare come l’intera vicenda interessi molto da vicino i Paesi asiatici, gli stessi che si sono ritrovati costretti a cedere alle richieste di Trump per evitare pesantissime scure doganali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal Giappone all’Indonesia: cosa succederà ai Paesi asiatici che avevano trovato un accordo sui dazi con gli Usa

