L' imprenditoria rurale toscana nel Quattrocento nel nuovo appuntamento di Storia in Villa
Dopo l’ottimo inizio del sesto ciclo di incontri “La Storia in Villa”, pensato e realizzato dall’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, domenica 17 maggio, alle ore 17:00, saremo ospiti della splendida Villa Le Facezie a Terranuova Bracciolini. Sergio Tognetti (Università di Cagliari).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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