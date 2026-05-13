La storia del Vado primo club a vincere la Coppa Italia tornato in Serie C dopo 78 anni

Il Vado FC, club con una lunga tradizione, ha conquistato la Coppa Italia nel 1922, diventando il primo a vincerla nella storia. Dopo quasi otto decenni, la squadra ha raggiunto nuovamente la Serie C, conclusa una stagione che ha visto la squadra protagonista. La promozione rappresenta un passo importante per il club, che torna a disputare un campionato professionistico dopo molti anni.

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In pochi conoscono la storia del Vado FC, primo storico vincitore della Coppa Italia nel 1922, che è tornato in Serie C dopo 78 anni al termine di una stagione dominata. Un viaggio tra passato e presente che consacra ancora una volta i rossoblù negli annali del calcio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Arda Güler Yokken ok Kavgalar Yaanyor | Real Madrid'den Valverde - Tchouaméni Açklamas Notizie correlate Vado, storica Coppa Italia: il sogno dopo 78 anni di attesa? Cosa sapere Il Vado batte la NovaRomentin e vince la Coppa Italia dopo 78 anni. Leggi anche: SERIE D/ Apoteosi Scafatese, canarini promossi in C dopo 78 anni Temi più discussi: Settantanovesima edizione della finale di Coppa Italia Frecciarossa: la storia del trofeo; I record della Coppa Italia; Coppa Italia Frecciarossa | Lazio-Inter, la vendita dei tagliandi; Vado, il calcio non è solo storia: la squadra operaia va in paradiso. Siamo stati nello stadio e centro sportivo di una squadra vincitrice della Coppa Italia… e neopromossa in Serie C ? a cura di @fonda_davide 1/10 x.com Progresso del tempo reddit Dopo la prima Coppa Italia della storia, il piccolo Vado riscrive il suo mito: promosso in Serie CIl Vado non è un club qualunque: è la società che vinse la prima storica edizione della Coppa Italia nel 1922, battendo l'Udinese in finale grazie alla rete di Felice Levratto. Dopo decenni di calcio ... ilsecoloxix.it Vado, il calcio non è solo storia: la squadra operaia va in paradisoNel 1922 la società vinse la Coppa Italia trascinata da Levratto. Ora il ritorno in serie C, con tante ambizioni ma pochi tifosi. E il problema dello stadio ... genova.repubblica.it