La storia del Vado primo club a vincere la Coppa Italia tornato in Serie C dopo 78 anni

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vado FC, club con una lunga tradizione, ha conquistato la Coppa Italia nel 1922, diventando il primo a vincerla nella storia. Dopo quasi otto decenni, la squadra ha raggiunto nuovamente la Serie C, conclusa una stagione che ha visto la squadra protagonista. La promozione rappresenta un passo importante per il club, che torna a disputare un campionato professionistico dopo molti anni.

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In pochi conoscono la storia del Vado FC, primo storico vincitore della Coppa Italia nel 1922, che è tornato in Serie C dopo 78 anni al termine di una stagione dominata. Un viaggio tra passato e presente che consacra ancora una volta i rossoblù negli annali del calcio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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